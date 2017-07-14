«لاغارد» تشيد باجراءات الحكومة لكبح التضخم وتخفيض عجز الموازنة

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أصدرت كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، البيان التالي بعد موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد في ظل تسهيل الصندوق الممدد الذي يتيح لمصر الحصول على 1.25 مليار دولار تقريبا.

وقالت لاغارد في البيان: أتقدم بالتهنئة لمصر حكومةً وشعباً على ما حققاه من نجاح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الطموح. وتأتي موافقة المجلس التنفيذي على مراجعة الأداء الأولى في إطار البرنامج شاهداً على قوة دعم الصندوق لمصر في هذه الجهود التي نرى أنها ستؤتي الثمار المرجوة منها .

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وتابعت: فقد اتخذت الحكومة والبنك المركزي الإجراءات الصحيحة لكبح التضخم وتخفيض عجز الموازنة ووضع الاقتصاد على مسار الاستقرار والنمو. ومما يسرني للغاية أن الحكومة اتخذت وستواصل اتخاذ إجراءات لحماية الفقراء ومحدودي الدخل، بما في ذلك زيادة الإنفاق الاجتماعي .

ونحن نتطلع إلى مواصلة الشراكة مع مصر لمعاونتها في إطلاق إمكاناتها الاقتصادية وتحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية تصل ثماره إلى كل المصريين .