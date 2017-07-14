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الأزهر مدينًا هجوم البدرشين: مواصلة التصدي للإرهاب «ضرورة»

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الأزهر مدينًا هجوم البدرشين: مواصلة التصدي للإرهاب «ضرورة» الأزهر مدينًا هجوم البدرشين: مواصلة التصدي للإرهاب «ضرورة»

التحرير

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أدان الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمينا أمنيا في مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن استشهاد 5 من رجال الشرطة.

وجدد الأزهر الشريف رفضه كل أشكال العنف والإرهاب، مؤكدا دعمه لقوات الجيش والشرطة في مواجهة القوى الظلامية التي لا تريد الخير لهذا الشعب العظيم، ولا التقدم لهذه البلاد الآمنة المستقرة، داعيا إلى ضرورة مواصلة التصدي بكل حسم وقوة لمن يقفون وراء هذه العمليات الإرهابية الجبانة، والداعمين لها حتى القضاء على هذا الإرهاب الأسود واجتثاثه من جذوره.

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ونعى الأزهر شهداء الواجب الوطني الأبرار، معربا عن خالص العزاء للشعب المصري وأسر الشهداء الأبرار، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ وشعبها وجنودها الأبطال من كل مكروه وسوء.

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