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وزير التعليم يُعزي أسرة طالب الثانوية المتوفى قبل إعلان النتيجة

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وزير التعليم يُعزي أسرة طالب الثانوية المتوفى قبل إعلان النتيجة وزير التعليم يُعزي أسرة طالب الثانوية المتوفى قبل إعلان النتيجة

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نعى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطالب محمد محمود أمين، الذي وافته المنية قبل إعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة.

وتقدم شوقي بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وللفقيد الرحمة.

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وكان الطالب محمد محمود ، قد توجه لقضاء إجازة الصيف مع أصدقائه قبل ساعات من إعلان النتيجة، إلا أنه لقي مصرعه بشاطئ سيدي بشر بمدينة الإسكندرية قبل أن تتمكن أسرته من إبلاغه بالنتيجة.

وحصل الطالب الفقيد على المركز الأول بمدرسته، والمركز 37 على مستوى إدارة المحلة التعليمية، بمجموع 396 بنسبة 97% شعبة "علمى ".

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