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نجم أرسنال يقترب من الدوري الإيطالي

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نجم أرسنال يقترب من الدوري الإيطالي نجم أرسنال يقترب من الدوري الإيطالي

التحرير

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أكدت سكاي سبورتس إيطاليا، أن نادي سامبدوريا، يسعى لضم الدولي الإنجليزي جاك ويلشير، لاعب خط وسط أرسنال، مقابل 5 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت الشبكة أن سامبدوريا استفسر عن قيمة ويلشير، حيث كان الرد بطلب الأرسنال 10 مليون يورو مقابل التخلي عنه، خصوصًا وأن المدير الفني للجانرز، الفرنسي أرسين فينجر، لا ينوي الإبقاء على اللاعب خلال الموسم المقبل بعد فشله في تقديم مستوى طيب خلال الموسم الماضي.

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الجدير بالذكر أن جاك ويلشير صاحب الـ25 عامًا، كان قريبًا من الانضمام لميلان وروما على سبيل الإعارة قبل أن ينتقل إلى بورنموث الموسم الماضي.

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التحرير

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