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من هو "ضابط السياحة" الذي أحبط مخطط حرق الجثث في هجوم البدرشين؟

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مصراوي Masrawy

من هو "ضابط السياحة" الذي أحبط مخطط حرق الجثث في هجوم البدرشين؟

01:17 م الجمعة 14 يوليه 2017

هجوم البدرشين

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول، عن هوية الضابط الذي انقذ جثث شهداء الشرطة الخمسة من الحرق بواسطة منفذي هجوم البدرشين الذي وقع صباح اليوم الجمعة.

وقال المصدر؛ -الذي تحدث لمصراوي، شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له التحدث إلى وسائل الإعلام، إن قوة أمنية بقيادة المقدم عمر رسلان، رئيس مباحث المنطقة الأثرية والسياحية بسقارة؛ توجه إلى موقع الهجوم فور سماع طلقات النار وبادل الجناة إطلاق النار ثم اضطرهم إلى الهروب.

وأشار المصدر، إلى أن منفذي الهجوم كانوا بصدد إشعال النيران بجثث الشهداء بعد سرقة أسلحة أفراد الكمين.

وكان خمسة من رجال الشرطة استشهدوا، صباح اليوم الجمعة، إثر قيام مسلحين مجهولين بالهجوم على كمين أمني بمنطقة البدرشين في محافظة الجيزة، وشكّل وزير الداخلية فريق "بحث موسع" لسرعة ضبط مرتكبي الهجوم.

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مصراوي Masrawy

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