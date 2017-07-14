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"ضابط سياحة" أحبط مخطط منفذي هجوم البدرشين لـ"حرق جثث" الشهداء

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مصراوي Masrawy

"ضابط سياحة" أحبط مخطط منفذي هجوم البدرشين لـ"حرق جثث" الشهداء

12:43 م الجمعة 14 يوليو 2017

هجوم البدرشين

 كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:

‏‫قالت وزارة الداخلية، بإنه أثناء مرور إحدى سيارات القول الأمني المعين لملاحظة الحالة بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، صباح اليوم الجمعة، قام ثلاثة أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية بإطلاق أعيرة من سلاح آلي كان بحوزتهم تجاه السيارة؛ حيث بادلهم أحد ضباط الشرطة الذي كان على مقربة من الحادث إطلاق النيران وهو ما أجبرهم على الفرار.

فيما كشف مصدر أمني بمباحث الجيزة، -الذي تحدث لمصراوي، شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له التحدث إلى وسائل الإعلام، أن الضابط الذي أحبط مخطط الإرهابيين لـ"حرق الجثث"، تابع لقوة أمنية من شرطة السياحة والآثار؛ توجهت إلى موقع الحادث فور سماعها لأصوات الأعيرة النارية فوقع تبادل لإطلاق النار الذي فر على إثره مرتكبي الهجوم إلى منطقة الزراعات.

وأضافت وزارة الداخلية في بيان لها، الجمعة حصل مصراوي على نسخة منه، أن الحادث أسفر الحادث عن استشهاد أمين شرطة، وأحد الأفراد، و٣ مجندين، على الفور انتلقت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، للوقوف على ملابساتها.

ومن جانبه وجه وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بتشكيل فريق بحث موسع من قطاعي الأمن الوطني والأمن العام للوقوف على ملابسات الهجوم الإرهابي المسلح على كمين الشرطة بالبدرشين في الجيزة، وتحديد هوية مرتكبيه وضبطهم.

ونشرت قوات الأمن العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحيط منطقة الهجوم الإرهابي لإغلاق المداخل والمخارج كافة لتطويق الجناة وضبطهم.

 

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مصراوي Masrawy

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