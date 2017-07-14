مصدر يكشف ملابسات الهجوم على كمين البدرشين وإحباط حرق الجثث

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني بمباحث الجيزة، ملابسات الهجوم الذي وقع اليوم الجمعة على نقطة ارتكاز كمين بالبدرشين.

وقال المصدر؛ -الذي تحدث لمصراوي، شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له التحدث إلى وسائل الإعلام، في تصريحات، إن ثلاث مسلحين ملثمين يستقلون دراجة بخارية هاجموا سيارة شرطة ما أسفر عن استشهاد 5 شرطيين "شرطيين اثنين وثلاثة مجندين.

وأوضح المصدر، أن قوة أمنية من شرطة السياحة والآثار؛ توجهت إلى موقع الحادث فور سماعها لأصوات الأعيرة النارية فوقع تبادل لإطلاق النار الذي فر على إثره مرتكبي الهجوم إلى منطقة الزراعات.

وأكد المصدر، أن سرعة وصول القوات بمساعدة أهالي القرية منعت الجناة من إشعال النيران في سيارة الشرطة.

ومن جانبه وجه وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بتشكيل فريق بحث موسع من قطاعي الأمن الوطني والأمن العام للوقوف على ملابسات الهجوم الإرهابي المسلح على كمين الشرطة بالبدرشين في الجيزة، وتحديد هوية مرتكبيه وضبطهم.

ونشرت قوات الأمن العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحيط منطقة الهجوم الإرهابي لإغلاق المداخل والمخارج كافة لتطويق الجناة وضبطهم.