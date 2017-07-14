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أحمد أيوب: مشاركة صالح ومؤمن في القمة ستحدد غدًا

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أحمد أيوب: مشاركة صالح ومؤمن في القمة ستحدد غدًا أحمد أيوب: مشاركة صالح ومؤمن في القمة ستحدد غدًا

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قال أحمد أيوب، المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الثنائي صالح جمعة ومؤمن زكريا، لاعبا الفريق، أدوا مرانا تأهيليا، على هامش تدريبات الفريق اليوم الجمعة، وأن حالتهم جيدة ومطمئنة.

وأوضح المدرب العام للأهلي أن موقف الثنائي من المشاركة في لقاء القمة أمام ، سيتحدد في مران الفريق غدا السبت قبل الدخول في معسكر مغلق بمدينة الأسكندرية، استعدادا للمباراة.

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وكان الثنائي قد تعرضا لإجهاد في العضلة الخلفية في العضلة الخلفية خلال مباراة وادي دجلة التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، ضمن دور الثمانية ببطولة كأس .

ويستعد الاهلي لمواجهة الزمالك يوم الإثنين المقبل على برج العرب بالأسكندرية، ضمن الجولة الأخيرة بمسابقة الدوري الممتاز.

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