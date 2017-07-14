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"الثقافة" تنفي حجب منصب رئيس هيئة "قصور الثقافة"

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مصراوي Masrawy

"الثقافة" تنفي حجب منصب رئيس هيئة "قصور الثقافة"

12:19 م الجمعة 14 يوليو 2017

وزارة الثقافة

كتبت - نسمة فرج:

نفت وزارة الثقافة ما تردد عن حجب درجة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة التي أعلن عن مسابقة لها، وأجريت اختباراتها منذ أيام، لعدم اكتمال شروط المتقدمين إليها.

وعقد حلمى النمنم، وزير الثقافة الأسبوع الماضي، اجتماعًا مع عدد من رؤساء قطاعات وزارة الثقافة وقيادات أخرى من خارج الوزارة.

وحضر المرشحون لمنصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الاجتماع وعرض كل مرشح مشروعه وخطته لقيادة قصور الثقافة.

وأوضحت سحر الميلجي، مستشار وزير الثقافة، أنه لم يتم حجب المنصب وإنما لم يتم اكتمال عدد المتقدمين، مشيرة إلى أن الدكتور فينوس فؤاد -إحدى المرشحات للمنصب- تغيبت لأسباب صحية وسوف تُعاد امتحاناتها ومناقشة المشروعات التي قدمتها لدعم هيئة القصور.

وأكدت "الميلجي" في تصريحات لمصراوي، أنه سوف يتم تسمية اسم رئيس الهيئة الأسبوع المقبل.

جدير بالذكر، أن وزارة الثقافة فتحت باب التقدم لتولي منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتقدم حتى الآن 8 مرشحين.

وأعلن الشاعر أشرف أبو جليل، مدير عام إدارة الثقافة العامة بقصور الثقافة عن أسماء عدد من المرشحين لرئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك عبر صفحته على "فيسبوك"، وهم "محمد ناصف، صلاح عبود، محمد أبو المجد، هويدا عبد الرحمن، ومن خارج الهيئة الدكتور جمال التلاوي، وحسن خلاف والدكتورة فينوس فؤاد.​

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