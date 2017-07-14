نادال والخرافات.. قصة عشق لا تنتهي

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يحرص العديد من اللاعبين على القيام بأمور محددة في كل مباراة كجزء من التفاؤل والتشاؤم، ولا يوجد أبرز من رافائيل نادال في رياضة التنس لمتابعة التقاليد التي يتبعها قبل خوض كل نقطة.

ومن أبرز عادات اللاعب الإسباني الغريبة هو "شد الشورت" من الخلف قبل تنفيذ ضربة الإرسال أو استقبال الإرسال، وعن سؤاله عن السبب وراء تلك العادة الغريبة، أكد نادال بأن الأمر لا يتعلق بوجود مشكلات في الملابس الرياضية التي يرتديها، ولكنها عادة صاحبته منذ أن بدأ ممارسة اللعبة في سن صغيرة.

وأوضح نادال أنه يحاول التخلص من تلك العادة ولكنه يجد صعوبة كبيرة في هذا الأمر، ولم يتمكن أي شخص من إيجاد حلول للاعب الإسباني للتخلص من تلك الظاهرة الأغرب في ملاعب تنس الرجال منذ ظهور نادال.

ولا تقتصر عادة نادال على "شد الشورت" وفقط، بل يمتلك اللاعب الإسباني بعض الطقوس الأخرى قبل تنفيذ الإرسال من خلال ضرب الكرة على أرضية الميدان العديد من المرات، إلى جانب اللعب في شعره مما يأخذ الكثير من الوقت قبل لعب كل نقطة.

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وعن هذا الأمر قال مدربه وعمه توني نادال في تصريحات في عام 2012 إنه شخصية تؤمن بالخرافات كثيرًا على الرغم من إنكار اللاعب الإٍسباني هذا الأمر، فيكف لا يكون كذلك وهو يقوم بالكثير من الأمور التي لا معنى لها على الإطلاق.

وأشار المدرب إلى إخبار نادال له من قبل على قدرته على التوقف عن القيام بهذه الأمور وهو الأمر الذي وافقه عليه توني الذي يحب الأمور المنطقية، خاصة أن ما يفعله لا يؤثر على مجريات المباراة، ولكنه أخبره بأنه إذا كان سيواصل اللعب بشكل مثالي مع القيام بتلك الأمور الغريبة، فعليه المواصلة بنفس الكيفية.

ومن العادات التي يحرص عليها نادال في أثناء إجراء القرعة قبل بداية المباراة هو عدم الوقوف في مكانه بل القفز كثيرًا، كما يفضل الذهاب بعد الانتهاء من كل نقطة للحصول على المنشفة، وفي فترة الراحة بين الأشواط يجب أن يضع زجاجات المياه على الأرض بترتيب محدد.