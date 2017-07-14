رسميًا.. الملكي يضم نجم ريال بيتيس

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، عن توصله لاتفاق نهائي مع نظيره ريال بيتيس لضم داني سيبايوس، لاعب خط وسط الفريق، بعقد يمتد لـ6 سنوات، مقابل 20 مليون يورو، وهو ما يتجاوز قيمة الشرط الجزائي، التي تصل إلى 15 مليون، وذلك حسبما أفادت صحيفة ماركا.

وأضافت ماركا أن ريال مدريد سيقدم سيبايوس رسميًا يوم الخميس المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، ثم سيتوجَّه اللاعب بعد ذلك لقاعة المؤتمرات لبدء أول مؤتمر صحفي له بقميص الملكي، على أن ينضم يوم الجمعة المقبل لبعثة الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية.

الجدير بالذكر أن داني سيبايوس صاحب الـ20 عامًا، حصل على جائزة أفضل لاعب ببطولة أمم أوروبا تحت21 عامًا، التي خسر منتخب إسبانيا لقبها لصالح ألمانيا.