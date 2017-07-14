التموين: غدًا.. انتهاء مهلة تحديث بيانات البطاقات

كتبت- عايدة رضوان:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتهاء مهلة تحديث بيانات البطاقات التموينية غدًا السبت، بعد أن تم مد المهلة من قبل مجلس الوزراء حتى منتصف الشهر الجاري.

واستهدفت عملية التحديث، تحديث بيانات بطاقات 19 مليون مواطن مقيدين على 4.5 مليون بطاقة، بعد أن أطلقت إشارة البدء للتحديث بداية أبريل الماضي.

وتقتصر عملية تحديث البيانات على الأفراد الذين يُطبع لهم عبارة "من فضلك حدث بياناتك" على فاتورة استلام السلع التموينية من منافذ التموين.

ويتم تحديث البيانات من خلال الاستمارة الورقية المطبوعة والموجودة في مكاتب التموين والمكاتب التابعة للهيئة القومية للبريد المصري أو عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية "www.tamwin.com.eg".

يُشار إلى أنه تم زيادة نصيب الفرد من الدعم في بطاقة التموين من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، لتبلغ قيمة الدعم والتكلفة المالية لتلك الحزمة في الموازنة الجديدة للدولة 85 مليار جنيه، كدعم مقدم للسلع المربوطة على بطاقة التموين، وذلك ضمن قرارات الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.