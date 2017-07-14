حبس عاملين 4 أيام في قتل طفل بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

قررت النيابة العامة بمركز طما شمال محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، حبس عاملين 4 أيام، على ذمة التحقيق معهما في قتل طفل 6 سنوات، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بناحية القطنة دائرة المركز.

وتلقى العميد جلال أبو سيحلي، مأمور مركز شرطة طما، إخطارًا بوجود مشاجرة بناحية القطنة دائرة المركز.

وتبين أنها بين كلاً من "جمال صلاح فراس، 47 عامًا"، عامل "طرف أول"، و"ماهر محي الدين حمادة، 48 عامًا"، عامل، ونجله "أحمد" 20 عامًا، عامل، مصابين بجروح بالغة في الرأس "طرف ثان".

ونتج عن ذلك مقتل الطفل "محمد جمال صلاح، 6 سنوات"، متأثرًا بإصابته بجرح رضي بالرأس نتيجة التراشق بالحجارة، أثناء تواجده أمام مسكنه.

وضبطت قوات الأمن، طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بالاعتداء كلاً منهما على الآخر بالضرب والتراشق بالحجارة، وحدوث إصابة الطرف الثاني بسبب خلافات الجيرة.

وبسؤال الطرف الأول، اتهم الطرف الثاني، بالتسبب في إحداث إصابة نجله التي أودت بحياته.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 2894 إداري المركز لسنة 2017، وبالعرض على النيابة العامة، أصدرت قرارها السابق.