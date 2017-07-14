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معاينة النيابة لموقع هجوم البدرشين: "استشهاد قوة الكمين بالكامل"

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مصراوي Masrawy

معاينة النيابة لموقع هجوم البدرشين: "استشهاد قوة الكمين بالكامل"

12:16 م الجمعة 14 يوليو 2017

هجوم البدرشين

كتب - صابر المحلاوي:

كشفت معاينة النيابة برئاسة المستشار حسام نصار، رئيس نيابة جنوب الجيزة، لموقع الهجوم على نقطة ارتكاز أمني بالبدرشين، أن الهجوم الإرهابي الذي تعرض له الكمين صباح اليوم أسفر عن استشهاد قوة الكمين بالكامل.

واستهدف 3 مسلحين سيارة الشرطة المتمركزة أعلى كوبري أبو صير في الساعة السابعة من صباح اليوم.

وتستمع الآن النيابة لأقوال عدد من شهود العيان وأهل قرية أبو صير، التي يقع الكمين أمامها بطريق سقارة، للتوصل للجناة، وأمرت النيابة تحريات رجال المباحث لضبطهم.

وقامت قوات الأمن باغلاق مداخل ومخارج البدرشين والحوامدية والعياط والمدن المحيطة بالكامل لتمشيطها وتتبع خط سير المتهمين .

فيما انتقل فريق من الأدلة الجنائية، لإجراء المعاينة ورفع آثار الحادث، ويقوم خبراء المعمل الجنائي برفع فوارغ الطلقات التي اطلقها الجناة تجاه المتهمين كما يتم رفع آثار دماء الشهداء، وفحص سيارة الشرطة؛ لبيان ما بها من طلقات ونوع الأعيرة التي تم اطلاقها تجاههم .

وكان خمسة من رجال الشرطة استشهدوا، صباح اليوم الجمعة، إثر قيام مسلحين مجهولين بالهجوم على كمين أمني بمنطقة البدرشين في محافظة الجيزة، وشكّل وزير الداخلية فريق "بحث موسع" لسرعة ضبط مرتكبي الهجوم.

ونشرت قوات الأمن العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحيط منطقة الهجوم الإرهابي لإغلاق المداخل والمخارج كافة لتطويق الجناة وضبطهم.

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