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دافع عن والدته.. فأرداه والده قتيلًا في أسيوط

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دافع عن والدته.. فأرداه والده قتيلًا في أسيوط دافع عن والدته.. فأرداه والده قتيلًا في أسيوط

التحرير

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كتب: محمد ممدوح

لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطلقات نارية على يد والده بسبب خلافات أسرية سابقة في حادث بشع بأحد شوارع مدينة منفلوط بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء عاطف قليعي مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام فلاح مقيم بقرية جمريس التابعة لمركز منفلوط بقتل ابنه أثناء دفاعه عن والدته لوجود خلافات أسرية سابقة بين الأب والأم، واستغل الفلاح وجود زوجته وابنه للكشف لدى أحد الأطباء بمنطقة حي السلام بمدينة منفلوط، وأطلق عيارًا ناريًا من سلاح محلي الصنع "فرد خرطوش" وعلى الفور لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

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تم تحرير المحضر اللازم، وجاري إخطار النيابة لتولي التحقيق.

 

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