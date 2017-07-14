فيديو.. سخرية المصريين من إطلاق سلاحف لمحاربة قناديل البحر

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أثار خبر إطلاق سلاحف لمحاربة قناديل البحر اللاسعة على شواطئ الساحل الشمالي والعين السخنة وغيرها سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد خبراء البيئة، في مقابلة مع برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن السلحفاة هي العدو الأول للقنديل وتتغذى عليه، موضحين أن انقراض السلاحف هو المتسبب في انتشار قناديل البحر على الشواطئ بهذا الشكل.

في المقابل علقّت الإعلامية هند النعساني بالقول: "الدول المطلة على البحر المتوسط تقوم بذبح السلاحف لأنها تستفيد بدمها في تقوية المناعة، إضافة إلى تلوث البحر وامتلائه بالأكياس البلاستيك التي تظن السلاحف أنها قناديل البحر فتأكلها مما يتسبب في نفوقها".

وسخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، من الهجوم المفاجئ لقناديل البحر على المصيفين، الذي أدى إلى إغلاق بعض الشواطئ، مما أدى إلى غضب المصيفين وسخريتهم.