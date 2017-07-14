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فيديو│مواطنون عن «نظام الكبسولة»: «العمل في مصر راحة وبدون قوانين»

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فيديو│مواطنون عن «نظام الكبسولة»: «العمل في مصر راحة وبدون قوانين» فيديو│مواطنون عن «نظام الكبسولة»: «العمل في مصر راحة وبدون قوانين»

التحرير

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أجرى برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا خاصًا حول أراء المواطنين في نظام "الكبسولة" الذي يعطي للموظف فترة راحة أثناء العمل.

وقال أحد المواطنين، خلال لقائه بالبرنامج: "الشعب المصري هيستخدموا استخدام خاطئ، وخاصة المؤسسات الحكومية، لو واحد بيشتغل 8 ساعات وبياخد نص ساعة راحة هيبقى تمام، لكن ده مبيحصلش عندنا خاصة في الوظائف الحكومية".

وتابع آخر: "الناس في مبتشتغلش يعني ساعتين من الـ8 ساعات، بس اللي الموظف بيقدر يشتغلهم، هياخد راحة إيه تاني؟".

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واستكمل آخر: "الكلام ده بيحصل بره مصر لأن الموظف بيشتغل فلازم ياخد راحة، لكن الموظفين في مصر آخرهم ساعة من الـ7 ساعات لما ينتج الأول يبقى يأخد راحة، منظومة العمل في مصر كلها ساعات راحة من غير قوانين".

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التحرير

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