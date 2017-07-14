منتجة عشقت المعهد وتزوجت من نجيب سرور.. 15 معلومة عن سميرة محسن

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يألف وجهها الجمهور لكن قد يجهل اسمها، إلا أن العاملين بالوسط الفني، وتلاميذ المعهد العالي للسينما يعرفونها عن ظهر قلب، لما لها من باع طويل في المجال الأكاديمي من ناحية، ومجال الإنتاج الفني من ناحية أخرى، إذ نجحت على الصعيدين، وخاضت مجالات أخرى مثل التأليف والإخراج.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 15 معلومة عن الفنانة سميرة محسن.

1- اسمها بالكامل سميرة محسن المصيلحي.

2- ولدت في 14 يوليو 1945، أي أنها تبلغ من العمر 72 عامًا.

3- تخرجت في كلية الآداب قسم علم نفس، ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج، ونالت البكالوريوس عام 1971.

4- حصلت على شهادة الدكتوراة من أكاديمية الفنون، وبررت إقدامها على تلك الخطوة في حوار صحفي لموقع "الوطن الكويتي" قائلة: "أردت ان أكون فنانة متفردة وأستاذة وأن يكون في حياتي فرق علمي مميز وحققت النجومية وأنا بعمر 19 عاماُ وهذا ما ميزني عن غيري من ممثلات جيلي".

5- تزوجت من المخرج والشاعر نجيب سرور الذي ساعدها كثيرًا في استكمال الدكتوراه في بعثة دراسية بالاتحاد السوفييتي.

6- مشوارها الفني الحقيقي بدأ عام 1969، بترشيحها من جانب المخرج حسين كمال للمشاركة في فيلم "شيء من الخوف"، عن قصة الكاتب الكبير ثروت أباظة، وذلك بعدما شاهد أداءها التمثيلي في مسرحية "خيال الظل"، مع الفنانة القديرة سميحة أيوب، وعزت العلايلي، وتوفيق الدقن.

7- دعمتها الفنانة شادية خاصة بعد تجسيدها شخصية "ميرامار" تليفزيونيًا التي لعبتها من قبل، إذ نشرت صورها على أغلفة المجلات، الأمر الذي أدى إلى سرعة انتشارها فنيًا وإعلاميًا.

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8- وصفتها سيدة المسرح، الفنانة سميحة أيوب، بأنها خليفتها في المسرح، وعن ذلك قالت "سميرة": "كان الأمر بالنسبة لي بمثابة حافز وتاج على رأسي بين بنات جيلي، مثل سهير المرشدي، ومديحة حمدي، وفاطمة مظهر، وسميرة عبدالعزيز"، على حد تصريحاتها في حوار صحفي سابق.

9- هي أم لولدين حرصت على إبعادهما تمامًا عن الوسط الفني.

10- بررت اهتمامها بالمجال الأكاديمي قائلة: "المُدرس الأكاديمي عندما يكبر يغلى ثمنه، والممثل عندما يكبر يقل ثمنة".

11- ترأست "مسيرة" قسم الإخراج والتمثيل في المعهد العالي للسينما، وكان من تلاميذها الفنان خالد النبوي، التي تجمعها به علاقة طيبة حتى الآن.

12- خاضت كذلك تجربة التأليف، ومن أعمالها الدرامية المؤلفة: "كل بيت حكاية، حارة برجوان، العروسه والزائرة، الست أصيلة، سوق الزلط"، كما عملت فى إخراج العديد من المسرحيات منها" لعبة الحب".

13- أنتجت عددًا من الأفلام السينمائية مثل: "سنة أولى نصب، ملاكي اسكندرية، غرفة 707".

14- التقت مع الفنان عادل إمام في عمل فني واحد وهو فيلم "الإنس والجن"، عام 1985، إذا قامت بدور والدته من الجن، وكان من المقرر أن تشاركه في مسلسل "فرقة ناجي عطا الله"، ولكن ارتباطاتها حالت دون ذلك.

15- من أبرز الأفلام السينمائية التي شاركت فيها كممثلة: "3 وجوه للحب، الشوارع الخلفية، المرأة والقانون، لست قاتلا، ضربة معلم، حقد امرأة، استغاثة من العالم الآخر"، وغيرها الكثير.