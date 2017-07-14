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تراجع شعبية رئيس وزراء اليابان إلى أدنى مستوى لها

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مصراوي Masrawy

تراجع شعبية رئيس وزراء اليابان إلى أدنى مستوى لها

12:06 م الجمعة 14 يوليو 2017

تراجع شعبية رئيس وزراء اليابان إلى أدنى مستوى لها

رئيس وزراء اليابان شينزو آبي

طوكيو - (د ب أ):

تراجع التأييد الشعبي لحكومة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي إلى أدنى مستوى له منذ توليه السلطة في ديسمبر 2012، حيث بلغت شعبيته 9ر29 بالمئة في يوليو، طبقا لاستطلاع للرأي نشرته وكالة "جي.جي.برس" اليابانية للانباء اليوم الجمعة.

ويأتي التراجع الحاد من 45.1 بالمئة في يونيو وسط العديد من الفضائح السياسية وبعد أن مني الحزب الديمقراطي الليبرالي، الذي يتزعمه آبي بهزيمة تاريخية في انتخابات مجلس العاصمة طوكيو التي جرت أوائل يوليو الجاري.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة الاستياء من حكومة آبي إلى 48.6 بالمئة في يوليو مقابل 33.9 بالمئة في الشهر السابق، طبقا للاستطلاع.

ويواجه آبي نفسه انتقادات بعد أن كشف مسئول حكومي سابق أن مكتب رئيس الوزراء ضغط عليه للمضي قدما في مشروع جامعي مدعوم بشكل كبير من ، يشمل صديق قديم لابي.

وتعرضت وزيرة الدفاع اليابانية تومومي إينادا لانتقادات شديدة بعد أن ذكرت ضمنا في كلمة لها خلال الحملة لانتخابات مجلس العاصمة طوكيو أن وزارة الدفاع والجيش اليابانيين يدعمان الحزب "الديمقراطي الليبرالي" الحاكم بزعامة آبي.

وخرج المئات إلى الشوارع في طوكيو يوم الاحد الماضي وحثوا آبي وإينادا على الاستقالة.

وكان المتظاهرون غاضبون بصفة خاصة بعد أن فرضت حكومة آبي مشروع قانون مثير للجدل ضد المؤامرات يهدف لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الجريمة المنظمة في يونيو الماضي.

وفشلت حكومة آبي في وقف الانكماش وتحقيق نمو اقتصادي على المدى الطويل، مع ركود الاجور وانخفاض انفاق المستهلك.

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