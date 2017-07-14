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الأرصاد: طقس السبت "شديد الحرارة".. والعظمى بالقاهرة 41

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مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس السبت "شديد الحرارة".. والعظمى بالقاهرة 41

11:56 ص الجمعة 14 يوليو 2017

كتبت - مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر غدًا السبت، طقس حار على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح اغلبها شمالية غربية خفيفة الى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما ما بين متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 27 41

الإسكندرية 25 35

مطروح 24 31

بورسعيد 25 34

دمياط 25 34

بلطيم 25 34

الإسماعيلية 22 40

السويس 26 40

العريش 22 36

نخل 19 39

طابا 25 39

الطور 26 37

مرسى علم 28 37

الغردقة 30 40

شرم الشيخ 28 41

رفح 22 35

كاترين 21 36

سيوة 27 43

المنيا 23 42

الفيوم 25 42

رأس سدر 27 41

أبوسمبل 26 42

وسط الدلتا 26 40

أسيوط 28 42

سوهاج 29 42

الأقصر 29 43

أسوان 28 44

شلاتين 29 46

حلايب 31 42 

الوادى الجديد 24 42

قنا 28 43 

نويبع 28 41

السلوم 22 36​

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