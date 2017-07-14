المفتي يدين هجوم "البدرشين": جماعات التطرف تحاول إثبات وجودها

كتب - محمود مصطفى:

أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة ارتكاز أمني بمنطقة أبو صير بالبدرشين.

وكان 5 من رجال الشرطة استشهدوا، صباح الجمعة، إثر قيام مسلحين مجهولين بالهجوم على كمين أمني بمنطقة البدرشين في محافظة الجيزة، فيما شكّل وزير الداخلية فريق "بحث موسع" لسرعة ضبط مرتكبي الهجوم.​

وأكد مفتي الجمهورية في بيان اليوم الجمعة، أن جماعات التطرف والإرهاب تسعى بكل جهدها لإثبات وجودها بعد الضربات الأمنية الناجحة على معاقلها من قبل قوات الجيش والشرطة في مختلف أرجاءالبلاد.

وأضاف: "تلك الضربات جعلتهم في حالة تخبط وهياج حتى يثبتوا لأتباعهمأنهم ما زالوا موجودين، ولكنهم إلى زوال لأن الله سبحانه وتعالى قال: (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَفَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ)."

وتابع مفتي الجمهورية أن أن المصريين جميعًا ماضون قدمًا دون توان في طريق محاربة التطرف والإرهاب، واجتثاث هؤلاء المجرمين الذين لا يقربون في أحد إلاً ولا ذمة،ويسعون في الأرض فسادًا.