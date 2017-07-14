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خبراء الأدلة الجنائية يرفعون آثار الدماء وفوارغ الطلقات من موقع هجوم البدرشين

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مصراوي Masrawy

خبراء الأدلة الجنائية يرفعون آثار الدماء وفوارغ الطلقات من موقع هجوم البدرشين

12:03 م الجمعة 14 يوليو 2017

خبراء الأدلة الجنائية يرفعون آثار الدماء وفوارغ الطلقات من موقع هجوم البدرشين

هجوم البدرشين

كتب - صابر المحلاوي:

انتقل خبراء الأدلة الجنائية إلى مسرح الهجوم على نقطة ارتكاز أمني بالبدرشين، الذي أسفر عن استشهاد 5 شرطيين، لإجراء المعاينة ورفع آثار الحادث.

ويقوم خبراء المعمل الجنائي برفع فوارغ الطلقات التي أطلقها الجناة تجاه المتهمين كما يتم رفع آثار دماء الشهداء، وفحص سيارة الشرطة؛ لبيان ما بها من طلقات ونوع الأعيرة التي تم اطلاقها تجاههم.

وانتقل فريق من نيابة جنوب الجيزة الكلية ونيابة البدرشين، برئاسة المستشار عبد الحميد الجرف، رئيس النيابة، لاجراء المعاينة التصويرية لموقع الحادث.

وكان خمسة من رجال الشرطة استشهدوا، صباح اليوم الجمعة، إثر قيام مسلحين مجهولين بالهجوم على كمين أمني بمنطقة البدرشين في محافظة الجيزة، وشكّل وزير الداخلية فريق "بحث موسع" لسرعة ضبط مرتكبي الهجوم.

ومن جانبه وجه وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بتشكيل فريق بحث موسع من قطاعي الأمن الوطني والأمن العام للوقوف على ملابسات الهجوم الإرهابي المسلح على كمين الشرطة بالبدرشين في الجيزة، وتحديد هوية مرتكبيه وضبطهم.

ونشرت قوات الأمن العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحيط منطقة الهجوم الإرهابي لإغلاق المداخل والمخارج كافة لتطويق الجناة وضبطهم.

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