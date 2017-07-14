النيابة تنتقل لموقع حادث استشهاد 5 شرطيين في هجوم البدرشين

كتب - صابر المحلاوي:

انتقل فريق من نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية ونيابة البدرشين، برئاسة المستشار عبد الحميد الجرف، رئيس النيابة، لإجراء المعاينة التصويرية لموقع الهجوم على نقطة ارتكاز أمني بالبدرشين، مما أسفر عن استشهاد 5 من أفراد الشرطة.

وكان خمسة من رجال الشرطة استشهدوا، صباح اليوم الجمعة، إثر قيام مسلحين مجهولين بالهجوم على كمين أمني بمنطقة البدرشين في محافظة الجيزة، وشكّل وزير الداخلية فريق "بحث موسع" لسرعة ضبط مرتكبي الهجوم.

ومن جانبه وجه وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بتشكيل فريق بحث موسع من قطاعي الأمن الوطني والأمن العام للوقوف على ملابسات الهجوم الإرهابي المسلح على كمين الشرطة بالبدرشين في الجيزة، وتحديد هوية مرتكبيه وضبطهم.

ونشرت قوات الأمن العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحيط منطقة الهجوم الإرهابي لإغلاق المداخل والمخارج كافة لتطويق الجناة وضبطهم.