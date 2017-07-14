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رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإعادة تشكيل جهاز تنمية التجارة الداخلية

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإعادة تشكيل جهاز تنمية التجارة الداخلية

11:36 ص الجمعة 14 يوليو 2017

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإعادة تشكيل جهاز تنمية التجارة الداخلية

المهندس شريف إسماعيل

كتبت - عايدة رضوان:

​أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور إبراهيم حسن علي عشماوي.

وشمل القرار تعيين "ياسر أحمد عباس نائبا، فضلًا عن 15 عضوًا هم: اللواء ياسر صابر إبراهيم ممثلًا لوزارة الداخلية، ومستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، والدكتور شريف عطية ممثلا لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس صبحي ربيع عبد الخالق، والدكتور محمود فخر الدين ممثلا لوزارة الاتصالات، وشريف أحمد شريف ممثلا لوزارة التجارة والصناعة، واللواء أحمد محمد عبد المنعم ممثلا لوزارة التنمية المحلية، ومحمد عصام الدين رمضان ممثلا لوزارة الإسكان".

وضم تشكيل الجهاز ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وهم: محمد عبد الفتاح المصري، ومحمد عطية، وعلاء الدين عصمت عز.

ومن ذوي الخبرة ضم التشكيل الدكتور خالد مصطفى قاسم رمضان، وأحمد أبو بكر محمد الدمرداش، وأحمد عيسي طه عيسي أبو حسين، وأشرف محسن أحمد بكري.

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