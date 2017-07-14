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الأهلي يبدأ الاستعداد للقمة ..وتأهيل منفرد لـ«جمعة ومؤمن»

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الأهلي يبدأ الاستعداد للقمة ..وتأهيل منفرد لـ«جمعة ومؤمن» الأهلي يبدأ الاستعداد للقمة ..وتأهيل منفرد لـ«جمعة ومؤمن»

التحرير

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انطلقت استعدادات فريق الكرة بالنادي الأهلي لمباراة القمة أمام والمقرر لها يوم الاثنين القادم في ملعب برج العرب بالاسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري الممتاز، وذلك عبر تدريب صباحي علي ملعب مختار التتش.

وكان حسام البدري المدير الفني للفريق قد فضل حصول اللاعبين علي راحة لمدة 24 ساعة عقب مباراة وادي دجلة بكأس ، التي فاز بها المارد الأحمر 4-1، والتي أقيمت على السلام.

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وخضع الثنائي صالح جمعة ومؤمن زكريا لبرنامج تأهيل منفرد وذلك علي هامش، حيث يعاني كلا اللاعبين من اصابات في العضلة الخلفية، ويأمل البدري في شفاء وسرعة تأهيل اللاعبين، أملاً للحاق بمواجهة ابناء القلعة البيضاء خاصة أن كليهما من العناصر المهمة والأساسية.

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التحرير

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