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«بعد شعوره بحالة دوار» الأهلي يوضح حالة متعب

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«بعد شعوره بحالة دوار» الأهلي يوضح حالة متعب «بعد شعوره بحالة دوار» الأهلي يوضح حالة متعب

التحرير

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أكد أحمد أيوب، المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حالة عماد متعب، مهاجم الفريق، مطمئنة للغاية، وأن الجهاز الفني فضل إراحة اللاعب، بعد شعوره بحالة دوار خلال مران اليوم الجمعة.

وقال أيوب إن اللاعب شعر بحالة دوار خفيف خلال المران، وأن الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، قام بفحصه طبيا واطمئن عليه وأكد على سلامته.

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وأوضح المدرب العام للأهلي أن الجهاز الفني فضل عدم استكمال اللاعب للمران حتى تتلاشى تماما أثار حالة الدوار التي شعر بها.

وكان الفريق استئنف مرانه صباح اليوم الجمعة، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين أمس عقب الفوز على وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف، وذلك استعدادا لمباراة بالجولة الاخيرة من الدوري والمقرر لها الإثنين المقبل.

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التحرير

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