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موظف يقتل زوجته في القليوبية.. كتم أنفاسها بـ"إيشارب"

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مصراوي Masrawy

موظف يقتل زوجته في القليوبية.. كتم أنفاسها بـ"إيشارب"

11:38 ص الجمعة 14 يوليو 2017

أرشيفية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

قتل موظف من زوجته في قرية بلقس بقليوب، إثر خلافات زوجية بينهما، ورش مبيدًا حشريًا على وجهها، وأمسك بإيشارب، ثم كتم أنفاسها، بالرغم من علمه بإصابتها بحساسية في الصدر، ولقيت على إثر ذلك مصرعها في الحال، ونقلت الجثة إلى مستشفى قليوب العام، وألقي القبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم أحمد عبدالعليم رئيس مباحث مركز قليوب، بلاغًا بشأن العثور على جثة "ريم سيد محمد عواد بدر، 25 عامًا"، ربة منزل، ملقاة أسفل سرير غرفة نومها.

وأخطر اللواء أنور سعيد مدير الأمن، فانتقل العقيد محمد عبدالهادي، رئيس فرع البحث الجنائي، وبمناظرة الجثة، تبين وجود زرقة بالوجه، وآثار دماء على الأنف والفم، وسحجات وآثار خنق في الرقبة، وبسؤال والديها اتهما زوجها بالتسبب في وفاتها، على إثر خلافات زوجية بينهما، وأنه يعاني من مرض نفسي.

وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة زوجها ويدعى "أحمد. س. ع، 35 عامًا"، موظف، لوجود خلافات زوجيه بينهما.

وألقي القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وقرر أنه دائم التشاجر مع زوجته المتوفية، ويوم الحادث، وأثناء التشاجر، ضربها بيده ورش مبيد حشري في وجهها، وكتم أنفاسها بإيشارب لعلمه أنها تعاني من حساسية في الصدر وضيق في التنفس، حتى تأكد من وفاتها وتركها وفر هاربًا.

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