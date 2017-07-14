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وزير الري يعود إلى القاهرة بعد جولة أفريقية

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مصراوي Masrawy

وزير الري يعود إلى القاهرة بعد جولة أفريقية

11:30 ص الجمعة 14 يوليو 2017

وزير الري يعود إلى القاهرة بعد جولة أفريقية

وزير الري

القاهرة - (أ ش أ):

عاد إلى القاهرة، اليوم الجمعة، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بعد جولة أفريقية شملت جمهوريتي تنزانيا وكينيا؛ لبحث سبل تطوير التعاون الثنائي ومتابعة سير تنفيذ بعض المشروعات التي تمت مؤخرا في إطار تعزيز العلاقات المصرية مع دول حوض النيل.

وأجرى عبد العاطي محادثات مع وزير المياه والرى التنزانى ، كما قام بزيارة إلى جزيرة زنزبار ، وعقد لقاء مع الوزارء المعنيين بملف المياه ، حيث كانت التنزانية قد طلبت دعم فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية فى زنزبار.

كما توجه وزير الري إلى كينيا لبحث سبل دعم التعاون الثنائي مع دول حوض النيل ، حيث زار مقاطعة موكاتينو وكان فى استقباله حاكم بونجوما الذى أثنى على دعم الحكومة المصرية المتواصل للشعب الكينى من خلال تنفيذ مشروعات فى مجال الموارد المائية لتوفير مياه الشرب للمناطق الجافة والبعيدة.

وعقد عبد العاطى اجتماعا مع وزير المياه الكينى ، وتقدم له بالشكر على اختصاص كينيا لتدشين مشروعات مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي المياه بالبلدين فى أغسطس 2016 والتى تشمل على عدة مكونات منها حفر آبار جوفية لمياه الشرب وإنشاء سدود لتجميع مياه الأمطار.​

هذا المحتوى من

Asha

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