بونوتشي ينضم إلى ميلان حتى 2022

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أفادت تقارير إيطالية، اليوم الجمعة، أن الدولي الإيطالي ليوناردو بونوتشي، مدافع يوفنتوس، اتفق على الانتقال لنادي إي سي ميلان، لمدة 5 أعوام تنتهي في 2022، حيث سيتقاضى راتبًا سنويًا يقدر بحوالي 6.5 مليون يورو.

وكانت قد أكدت «شبكة سكاي سبورتس» الإنجليزية، في وقت سابق، أن نادي ميلان أتفق مع يوفنتوس، على ضم ليوناردو بونوتشي صاحب الـ30 عامًا، مقابل 40 مليون يورو.

شاهد أيضا

الجدير بالذكر أن بونوتشي يعد هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية العديدة مثل تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، إلا انه وافق على الانضمام لصفوف ميلان، خصوصًا بعد أن توترت علاقته بإدارة السيدة العجوز، كما أن عائلته تفضل الاستمرار في إيطاليا.