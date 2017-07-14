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«كلاكيت تاني مرة» ميلان يقدم عرضًا جديدًا لضم نجم تورينو

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«كلاكيت تاني مرة» ميلان يقدم عرضًا جديدًا لضم نجم تورينو «كلاكيت تاني مرة» ميلان يقدم عرضًا جديدًا لضم نجم تورينو

التحرير

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ذكرت تقارير صحيفة إيطالية، اليوم الجمعة، أن نادي ميلان قدم عرضًا جديدًا لفريق تورينو من أجل التعاقد مع أندريا بيلوتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت قد تقدمت إدارة ميلان بعرض بقيمة 40 مليون يورو بالإضافة للثنائي (الأرجنتيني جابرييل باليتا صاحب الـ31 عامًا، والفرنسي مباي نيانج صاحب الـ22 عامًا)، من أجل التعاقد مع بيلوتي صاحب الـ23 عامًا، ولكن إدارة تورينو طلبت زيادة 20 مليون آخرين على الصفقة.

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لكن أشارت التقارير، اليوم أن ميلان رفع عرضه لـ 55 مليون يورو بالإضافة للثنائي (جابرييل باليتا، ومباي نيانج)، من أجل موافقة إدارة تورينو.

الجدير بالذكر أن ميلان في إنتظار رد تورينو بشأن رحيل بيلوتي، الذي من المنتظر أن يتقاضى 3.5 مليون يورو في الموسم إذا نجحت إدارة الروسونيري في التعاقد معه.

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التحرير

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