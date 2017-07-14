كيف ستقيم إنجلترا الملاك قبل شراءهم الأندية؟

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بدأ المسؤولون عن دوري الدرجة الأولى الإنجليزي إعادة تقييم ملاك ومديرين الأندية بعدما شهد الموسم الماضي العديد من المشاكل بين الأندية.

وثارت حالة من الغضب العام بعد الأخبار التي انتشرت حول عدم حصول موظفي نادي ليتون أورينت على أجورهم من قبل المالك فرانشيسكو بيشيتي عقب هبوط النادي إلى دوري الدرجة الثالثة للمرة الأولى منذ 112 عام.

كما شهد الموسم الماضي أيضًا العديد من الاحتجاجات من قبل مشجعي أندية كوفنتري سيتي ونوتنجهام فورست وتشارلتون أتلتيك وبلاكبول وبلاكبرن روفرز ضد ملاك تلك الأندية.

وبدوره قال الرئيس التنفيذي لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي شاون هارفي أن هناك العديد من المعايير التي سيتم تطبيقها لمعرفة ما إذا كان الملاك يصلحون لتملك الأندية الإنجليزية أم لا، حيث سيتم إعادة تقييم الملاك الحاليين على أن يتم تسليم الأندية تقرير كامل عن ذلك التقييم في شهر سبتمبر المقبل.

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وأوضح هارفي أنه أثار تلك المشكلة مع الأندية خلال الاجتماعات الأخير لمعرفة رأيهم حول أهمية هذا الأمر، وتوصل في نهاية الأمر إلى أهمية وضع قوانين وضوابط خاصة لتقييم الملاك قبل استحواذهم على أي نادي.

وأضاف هارفي أن الاختبارات التي تم إجراءها في السابق لم تضع في الإعتبار ماذا حدث للنادي بعد أن تم شراءه من قبل المالك، الأمر الذي يتضمن العديد من العوامل مثل ما إذا كان الموظفين واللاعبين حصلوا على أجورهم أم لا، وهو الأمر الذي سيتم وضعه في الإعتبار حاليًا.

وكانت الاختبارات السابقة تهتم فقط بمدى قوة الدوري، بل كانت تهتم بمنح الملاك الفرصة لإقتحام البطولة وتملك الأندية ومحاولة مساعدة المسؤولين على حل المشاكل المتواجدة في المنافسات، وهي المعايير التي سيتم إعادة النظر فيها لوضع قوانين جديدة ترسم ملامح الشخص المناسب لتولي مسؤولية الأندية أو تملكها في المستقبل.