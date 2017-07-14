عمدة هامبورج ينفي استخدام الشرطة للعنف خلال قمة العشرين

هامبورج - (د ب أ):

نفى عمدة مدينة هامبورج الألمانية، أولاف شولتس، استخدام الشرطة للعنف ضد المشاركين في المظاهرات المناوئة لقمة مجموعة العشرين التي استضافتها المدينة يوم الجمعة الماضي.

وقال شولتس في تصريحات لإذاعة شمال ألمانيا اليوم الجمعة: "لم يكن هناك عنف من قبل الشرطة، هذا افتراء أرفضه تماما".

يذكر أن الشرطة استخدمت في بعض الأحيان رذاذ الفلفل وخراطيم المياه خلال مظاهرات سلمية إلى حد كبير. وتصاعدت أعمال العنف يوم الجمعة الماضي في حي شانتسنفيتل بهامبورج.

وقال شولتس: "أريد أن أقول إن الشرطة أدت مهام بالغة الصعوبة على نحو متعقل وشجاع للغاية. الشرطة بذلت بالفعل كل ما كان في وسعها".

يذكر أن هامبورج شهدت أعمال شغب على مدار ثلاثة أيام على هامش انعقاد القمة، ما أسفر عن إصابة نحو 500 شرطي وعدد غير محدد من المتظاهرين. كما تعرضت متاجر للنهب وسيارات وقطارات للحرق.

ويواجه شولتس، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، انتقادات من التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، على خلفية تلك الأحداث وصلت إلى حد مطالبته بالاستقالة.