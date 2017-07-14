أخبار عاجلة

تورط 4 أشخاص في مقتل تاجر سيارات بدمياط -
إصابة ضابط برصاص قناصة بالعريش -
داعش يتبنى المسؤولية عن حادث الدهس في برشلونة -
"التجمع" ناعيًا رفعت السعيد: فقدنا أحد أهم قادة الحركة الوطنية في مصر -
تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة -
ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة -
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

عمدة هامبورج ينفي استخدام الشرطة للعنف خلال قمة العشرين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عمدة هامبورج ينفي استخدام الشرطة للعنف خلال قمة العشرين

11:18 ص الجمعة 14 يوليو 2017

عمدة هامبورج ينفي استخدام الشرطة للعنف خلال قمة العشرين

هامبورج - (د ب أ):

نفى عمدة مدينة هامبورج الألمانية، أولاف شولتس، استخدام الشرطة للعنف ضد المشاركين في المظاهرات المناوئة لقمة مجموعة العشرين التي استضافتها المدينة يوم الجمعة الماضي.

وقال شولتس في تصريحات لإذاعة شمال ألمانيا اليوم الجمعة: "لم يكن هناك عنف من قبل الشرطة، هذا افتراء أرفضه تماما".

يذكر أن الشرطة استخدمت في بعض الأحيان رذاذ الفلفل وخراطيم المياه خلال مظاهرات سلمية إلى حد كبير. وتصاعدت أعمال العنف يوم الجمعة الماضي في حي شانتسنفيتل بهامبورج.

وقال شولتس: "أريد أن أقول إن الشرطة أدت مهام بالغة الصعوبة على نحو متعقل وشجاع للغاية. الشرطة بذلت بالفعل كل ما كان في وسعها".

يذكر أن هامبورج شهدت أعمال شغب على مدار ثلاثة أيام على هامش انعقاد القمة، ما أسفر عن إصابة نحو 500 شرطي وعدد غير محدد من المتظاهرين. كما تعرضت متاجر للنهب وسيارات وقطارات للحرق.

ويواجه شولتس، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، انتقادات من التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، على خلفية تلك الأحداث وصلت إلى حد مطالبته بالاستقالة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • استطلاع : 43% من الألمان يخشون من التطرف اليميني أكثر من اليساري

    أخبار

  • ميركل تأمل في توثيق التعاون الألماني- الفرنسي

    أخبار

  • أربع شخصيات مثيرة في حياة الرئيس

    أخبار

  • ترامب يغادر واشنطن متجها إلى باريس

    أخبار

إعلان

0b5f2ef4f7.jpg
2efcb81162.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا