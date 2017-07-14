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روسيا: يجرى العمل لإنشاء مناطق تخفيف التصعيد في إدلب السورية

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مصراوي Masrawy

روسيا: يجرى العمل لإنشاء مناطق تخفيف التصعيد في إدلب السورية

11:16 ص الجمعة 14 يوليو 2017

روسيا: يجرى العمل لإنشاء مناطق تخفيف التصعيد في إدلب السورية

ماريا زاخاروفا

موسكو - (د ب ا):

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن العمل جار على إنشاء مناطق تخفيف التصعيد في إدلب.

وقالت "في الوقت الحاضر، العمل مستمر على تصحيح آلية وعمل مناطق تخفيف التصعيد، والتي تهدف إلى الحد من من مستوى العنف في سوريا، وتحسين الأوضاع الإنسانية للسوريين، كما أن العمل مستمر بالنسبة للمناطق الأخرى، في شمال حمص والغوطة الشرقية وإدلب".

كانت روسيا وتركيا وإيران قد توسطت للتوصل لاتفاق بشأن انشاء مناطق تخفيف التصعيد، والذي بدأ العمل به مطلع مايو الماضي. وتهدف هذه المناطق لتحسين الموقف الإنساني وتعزيز جهود إنهاء الحرب، التي تدخل عامها السابع.

من جهة أ خرى، دخل يوم الأحد الماضي اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في مناطق جنوب غرب سوريا، تشمل: درعا، القنيطرة والسويداء، وذلك بعد أن أعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ، على هامش قمة الدول العشرين استعدادهما لوقف إطلاق النار، وتنفيذ اتفاقية إقامة مناطق لتخفيف التصعيد، في محاولة لوقف عمليات القتال الدائرة منذ 6 سنوات.

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