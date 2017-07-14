تدريب 25 ألف معلم دمج بمدارس التعليم العام والفني الأسبوع المقبل

القاهرة - (أ ش أ):

تبدأ الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحد، تدريب 25 ألفا و322 معلم دمج بمدارس التعليم العام والتعليم.

وأوضحت هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، في بيان اليوم الجمعة، أن التدريب يتم على مستوى الجمهورية ليشمل معلمي الدمج من جميع التخصصات و كذلك الاخصائيين النفسين والاجتماعيين ومديري المدارس شرط ألا يكون سبق لأي من تلك الفئات التدريب ضمن برنامج وزارة الاتصالات.

وأضافت أن الحزمة التدريبية تتضمن التدريب على تطبيقات الدمج التعليمي والمهارات الشخصية للمعلم والقاموس الإشارى ومهارات الحاسب الآلى بهدف رفع قدرة معلمي الدمج والتربية الخاصة على التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة وتطبيق تكنولوجيا التعليم بما يخدم العملية التعليمية مع نشر ثقافة لغة الإشارة بمدارس التعليم العام ومدارس الصم من خلال تدريب المعلمين على القاموس الإشاري الأكاديمي الموحد.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد آدم مدير عام تنمية التربية الخاصة أن التدريب يبدء الأحد القادم ويستمر لمدة شهر ونصف وتتفاوت أعداد المعلمين المتدربين من محافظة لأخرى حيث تبدأ بعدد 640 معلما لتصل في المحافظات الأكبر في عدد طلبة الدمج إلى 1040 متعلما وتتضمن تلك الأعداد ولأول مرة 100 معلم من التعليم الفني من كل محافظة.

يذكر أن هذا التدريب يأتى استمرارًا للجهود التي تبذلها الوزارة لرفع الكفاءة المهنية لمعلمى التربية الخاصة والدمج ومسئولى الموهوبين وقد بدأ تطبيق المرحلة الاولى للبروتوكول الموقع بين الوزارة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاكاديمية المهنية للمعلمين فى شهر إبريل الماضي بتدريب 1000 كادر لمسئولي الموهوبين على مستوى الجمهورية وذلك لتوفير سبل الدعم للموهوبين فى كافة مراحل التعليم قبل الجامعي.

ويذكر أن البرتوكول يتضمن تدريب عدد 4000 معلم من مدارس التربية الخاصة.​