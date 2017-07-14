أخبار عاجلة

تورط 4 أشخاص في مقتل تاجر سيارات بدمياط -
إصابة ضابط برصاص قناصة بالعريش -
داعش يتبنى المسؤولية عن حادث الدهس في برشلونة -
"التجمع" ناعيًا رفعت السعيد: فقدنا أحد أهم قادة الحركة الوطنية في مصر -
تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة -
ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة -
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الزراعة تعلن فتح سوق جديدة للعنب المصري في الصين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الزراعة تعلن فتح سوق جديدة للعنب المصري في الصين

11:03 ص الجمعة 14 يوليو 2017

الزراعة تعلن فتح سوق جديدة للعنب المصري في الصين

وزارة الزراعة

القاهرة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فتح سوق جديدة للعنب المصري في الصين، من المزارع المصرية التي اعتمدها الجانب الصيني خلال زيارته الأخيرة لمصر.

وقال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان اليوم الجمعة، إن الإدارة الصينية وافقت رسمياً على قيام بتصدير محصول العنب إلى دولة الصين، بداية من اليوم، وذلك من خلال المزارع ومحطات التعبئة المصرية التي اعتمدها الجانب الصيني من خلال زيارته الميدانية لجمهورية مصر العربية مؤخرا.

وأكد البنا أن الوفد الصيني تأكد خلال عدد من الزيارات الميدانية قام بها لعدد من مزارع العنب المصرية ومحطات التعبئة، من سلامة كافة الإجراءات الرقابية والمعملية والمتابعة للمحصول، وهو ما يؤكد أيضا على جودة العنب المصري ، وتمتعه بثقة كبيرة في الأسواق الخارجية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن ذلك يأتي في إطار قيام الوزارة وأجهزتها المختلفة ، بالدور المنوط بها في النهوض بقطاع الزراعة، وزيادة الصادرات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها بالخارج، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بشئون تصدير الحاصلات الزراعية المصرية إلى دول العالم.

وفي سياق متصل ، أعرب السفير ممدوح سالمان الوزير المفوض رئيس المكتب الاقتصادي لسفارة مصر في بكين ، عن خالص الشكر على الجهود التنسيقية المبذولة من وزارة الزراعة والأجهزة التابعة لها ، والتي أسفرت عن دخول العنب المصرى للسوق الصيني.

هذا المحتوى من

asha.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الحجر الزراعي الصيني يوافق على فتح أسواقه أمام العنب المصري

    أخبار

  • وزير الزراعة: معرض "أجرينا" يخلق فرصًا للتنافس بين الشركات ويجذب الاستثمارات

    أخبار

  • بالصور.. وزير الزراعة يفتتح معرض "أجرينا" الدولي

    أخبار

  • "البنا" يصدر11 قرار لتغيير رؤساء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي

    أخبار

إعلان

565ee241a8.jpg
381efa0c99.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"التجمع" ناعيًا رفعت السعيد: فقدنا أحد أهم قادة الحركة الوطنية في مصر

"التجمع" ناعيًا رفعت السعيد: فقدنا أحد أهم قادة الحركة الوطنية في مصر

الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"