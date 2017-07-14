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لغز جريمة قليوب..موظف يستغل مرض زوجته بالحساسية ويتخلص منها بمبيد حشري

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لغز جريمة قليوب..موظف يستغل مرض زوجته بالحساسية ويتخلص منها بمبيد حشري لغز جريمة قليوب..موظف يستغل مرض زوجته بالحساسية ويتخلص منها بمبيد حشري

التحرير

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نجحت أجهزة الأمن  بالقليوبية في فك لغز العثور على جثة ربة منزل ملقاة أسفل سرير غرفة نومها بقرية بلقس التابعة لمركز قليوب.

كان مدير أمن القليوبية اللواء أنور سعيد تلقى إخطارا يفيد العثور على جثة المدعوة "ريم س" 25 سنة - ربة منزل، وبمناظرتها تبين وجود زرقة بالوجه وآثار دماء بالأنف والفم وسحجات وآثار خنق بالرقبة. 

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وتوصلت التحريات وجمع المعلومات أن وراء مقتلها زوجها أحمد س 35 سنة موظف لوجود خلافات زوجية بينهما، إذ قرر في اعترافاته أنه دائم التشاجر مع زوجته المتوفاة، ويوم الحادث وأثناء التشاجر قام بضربها بيده ورش مبيد حشري بوجهها وكتم أنفاسها بإيشارب لعلمه أنها تعاني من حساسية بالصدر وضيق بالتنفس حتى تأكد من وفاتها وتركها وفر هاربًا.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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التحرير

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