حبس رئيس بيرو السابق وزوجته لمدة 18 شهرا في قضية فساد وغسيل أموال

ليما – (أ ش أ):

سلم رئيس بيرو السابق أويانتا هومالا وزوجته نفسيهما للسلطات بعد أن أمر قاض بحبسهما لما يصل إلى 18 شهرا في قضية فساد وغسيل أموال.

وقال ممثل الادعاء جيرمان خواريز - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة - "إن هومالا وزوجته نادين هيريديا متهمان بالحصول على ثلاثة ملايين دولار على نحو غير مشروع، بشهادة مسؤولين سابقين بشركة أودبريشت البرازيلية للتشييد".

واتهم خواريز أيضا الرئيس السابق وزوجته بالحصول على مبالغ من الرئيس الفنزويلي الراحل هوجو شافيز على نحو غير مشروع أيضا.

وقال "هذا رئيس تولى مقاليد الرئاسة وحكمنا بعد حملة انتخابية قامت بأموال غير مشروعة .. وهذا أمر خطير لأنه يجرح المجتمع أخلاقيا"، وفي المقابل نفى هومالا ارتكاب أي مخالفات، واصفا احتجازهما قبل محاكمتهما بالقرار الجائر.

وكتب الرئيس السابق - على موقع التواصل الاجتماعي تويتر - "هذا يؤكد إساءة استغلال السلطة وهو ما سنواجهه في الدفاع عن حقوقنا وحقوق الجميع".

يشار إلى أن الحكم يأتي بعد يوم واحد من الحكم على الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالسجن لنحو عشر سنوات بتهمة الكسب غير المشروع.

يذكر أن هومالا، حكم وهو ضابط سابق بالجيش، بيرو من عام 2011 إلى 2016.