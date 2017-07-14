محافظ القاهرة: البدء في تحديد خطوط سير مشروع "بسكلتة"

القاهرة - (أ ش أ):

أكد المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، أن فريق العمل المشكل من المحافظة واستشاري مشروع "بسكلتة" لتفعيل نظام نشر استخدام الدراجات وتعزيزه كوسيلة غير آلية بديلة للنقل قد بدأ بتحديد خطوط السير وأماكن المحطات المناسبة وخاصة شوارع وسط المدينة وذلك بناء على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها الأسبوع الماضي مع مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

جاء ذلك في تصريحات للمحافظ عقب مشاركته اليوم الجمعة، شباب ومواطني القاهرة في ماراثون للدراجات أقامته محافظة القاهرة في إطار احتفالاتها بالعيد القومي وذكرى مرور 150 عاما على إنشاء القاهرة الخديوية حيث انطلق الدراجون من ميدان عابدين مرورا بشوارع وسط المدينة ووصولا إلى ميدان التحرير ثم العودة إلى ميدان عابدين وشارك بالماراثون العديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والشخصيات العامة.

وأشار المحافظ إلى أنه في إطار احتفالات المحافظة بذكرى مرور 150 عاما على إنشاء القاهرة الخديوية وأهمية إلقاء الضوء عليها وتعريف أهميتها التراثية والثقافية للشباب لذا حرصت المحافظة على إقامة مناسبات فنية وثقافية ورياضية بها وتم إرجاء الحفلات الفنية تضامنا مع أسر شهداء الواجب في رفح ولكن تم التأكيد على المناسبات الرياضية لما لها من تأثير ايجابي على مشاركة الشباب وأهمية الرياضة لهم.

وأضاف أن هذا الحدث يتوافق مع توقيع عقد اتفاق مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لنشر ثقافة الدراجات وأهمية استخدامها كبديل أمن وصحي واقتصادي للانتقال بشوارع القاهرة بديلا عن السيارات من خلال منحة مقدمة بحوالي 30 مليون جنيه لإنشاء محطات ومواقف للدراجات مع تحديد حارات أمنة ومعزولة عن الطريق العام لسلامة ركاب الدراجات.

وتابع أن تشجيع المواطنين على استخدام الدراجات في التنقل كوسيلة أمنة وغير مكلفة يلقي دعم كامل من أكبر الشخصيات في مصر وهو رئيس الدولة الذي شارك الشباب في التجول بالدراجات في مناسبات عدة.​