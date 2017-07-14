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وصول 13 ألف طن بوتاجاز لموانئ البحر الأحمر

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مصراوي Masrawy

وصول 13 ألف طن بوتاجاز لموانئ البحر الأحمر

10:56 ص الجمعة 14 يوليو 2017

وصول 13 ألف طن بوتاجاز لموانئ البحر الأحمر

كتب - أشرف سويلم

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات، يستعد اليوم الجمعة، لاستقبال السفينتين "أرزوجاز" و"جيناجاز"، وعلى متنهما 13 ألف و500 طن بوتاجاز، قادمتان من ميناء ينبع السعودي.

وأضاف يوسف، أن ميناء سفاجا، يستعد لاستقبال ثلاث سفن وهي "مسرة"، و"عمان"، و"القاهرة"، وعلى متنهم 1576 راكبًا و36 شاحنة و12 شاحنة عفش بضائع، و116 سيارة، فيما تغادر السفينتين "إلنوي إكسبريس"، و"بوسيدون إكسبريس" وعلى متنهما 60 راكبًا و109 شاحنات.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين "مسرة" و"النوي اكسبريس" وعلى متنهما 347 راكبًا و60 شاحنة، و4 شاحنات عفش بضائع، و21 سيارة، وغادرت السفينتان "القاهرة" و"عمان" وعلى متنهما 1092 راكبًا و28 شاحنة، و35 سيارة.

على جانب آخر يشهد ميناء الغردقة، اليوم الجمعة، مغادرة العبارة "الرياض" وعلى متنها 243 راكبًا و 35 سيارة، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة "الرياض" وعلى متنها 500 راكب، و92 سيارة و وصول وسفر العبارة "لابسبس" وعلى متنها 134 راكبًا من مختلف الجنسيات على الخط الملاحي "الغردقة - شرم الشيخ".

وفي نفس السياق يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة "سينا" وعلى متنها 299 راكبًا و2 براد و5 تريلات و3 سيارات و2 باص جيت.

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