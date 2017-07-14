السيطرة على حريق في مخزن خردة ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، صباح اليوم الجمعة، على حريق في مخزن للخردة بحي المنشية ببندر ناصر شمال بني سويف.

وتلقى اللواء عادل التونسي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العقيد يحيى محفوظ مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بتلقيه بلاغًا بنشوب حريق بمخزن للخردة بحي المنشية بمدينة ناصر، والذي أمر بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية، والسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية الأمن بقيادة العقيد وائل ذكي على رأس سياراتين إطفاء، وتمكنوا من إخماد النيران، قبل انتقالها إلى المنازل المجاورة.

وتبين من المعاينة الأولية أن نيران نشبت في مخزن للخردة بمنزل مكون من 3 طوابق تحت الإنشاء ملك "رمضان عبدالوهاب حميدة، 51 عامًا"، عامل ومقيم حي المنشية بندر ناصر، وأسفر الحريق عن احتراق محتويات المخزن، وسيارة ربع نقل كانت داخله.