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وزير خارجية اليابان: السعودية مفتاح الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط

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مصراوي Masrawy

وزير خارجية اليابان: مفتاح الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط

09:26 ص الجمعة 14 يوليه 2017

وزير خارجية اليابان: السعودية مفتاح الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط

وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا

طوكيو- (د ب ا):
قال وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا، إن السعودية "مفتاح الاستقرار" في منطقة الشرق الأوسط وازدهاره وهي "أكبر أعمدة سياسة الأمن الاقتصادي لليابان".

وأضاف في حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" في طوكيو، ونشرته اليوم الجمعة، أنه بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى اليابان في مارس 2017، وزيارة ولي العهد محمد بن سلمان في سبتمبر عام 2016، اتفقت طوكيو والرياض على "تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون في تحقيق (رؤية السعودية 20130)".

وتابع كيشيدا أنه في الاجتماع الذي جمع بين رئيس الوزراء الياباني وخادم الحرمين الشريفين "تم تأكيد تطوير علاقات البلدين إلى شراكة استراتيجية".

وحول الوضع في شبه الجزيرة الكورية، نوه كيشيدا بمواقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب "التي توضح بالأقوال والأفعال أن كل الخيارات موضوعة على الطاولة" بالنسبة إلى ، حيث "سنعزز القوة الرادعة الاستجابية التي يملكها التحالف الأميركي - الياباني" لمواجهة التهديدات الكورية الشمالية.

كما نوّه كيشيدا بتوصل الولايات المتحدة وروسيا والأردن إلى "اتفاق لوقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا"، لافتا إلى "أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة من أجل إعادة إعمار سورية".

يذكر أن الولايات المتحدة وروسيا والأردن قد توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي.

وتدعم روسيا السورية فيما تدعم والولايات المتحدة الجماعات المعارضة لدمشق في الصراع الدائر في البلاد منذ عام 2011​

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