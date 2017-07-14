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الرئيس الألماني يزور النمسا اليوم

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مصراوي Masrawy

الرئيس الألماني يزور النمسا اليوم

09:13 ص الجمعة 14 يوليو 2017

الرئيس الألماني يزور النمسا اليوم

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير

فيينا- (د ب أ):

يتوجه الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الجمعة، إلى النمسا في أول زيارة رسمية يقوم بها للبلاد منذ توليه مهام منصبه.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن نظيره الألماني بمراسم عسكرية في قصر "هوفبورج" بفيينا.

ومن المخطط أن يلتقي شتاينماير بعد ذلك المستشار النمساوي كريستيان كيرن.

كما يعتزم شتاينماير إجراء محادثات مع مثقفين نمساويين، من بينهم الكاتب روبرت ميناسه والفيلسوف كونراد باول ليسمان من جامعة فيينا.

تجدر الإشارة إلى أن العاصمة النمساوية مألوفة جدا لشتاينماير، حيث كان يتردد عليها كثيرا عندما كان يشغل منصب وزير خارجية ألمانيا، وذلك للمشاركة في المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، والمشاركة في المشاورات حول النزاع السوري بعد ذلك.​

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