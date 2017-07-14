سيناتور أمريكي: الكونجرس يقر مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران قريبا

واشنطن- (أ ش أ):

توقع السيناتور الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إقرار الكونجرس مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم - الجمعة - عن كوركر وأحد واضعي مشروع القانون قوله إن مفاوضي الكونجرس أحرزوا تقدما نحو حل خلاف عرقل إقرار القانون.. مشيرا إلي أن المجلس ربما يقر التشريع قريبا جدا.

وأضاف أنه يتوقع أن يجري المجلس تعديلات لن تؤثر على روح التشريع بشكل عام وأن يعالج مسائل أقلقت شركات الطاقة مثل وجود بند ذكرت شركات النفط أنه قد يحرمها من دخول مشروعات عالمية للتنقيب إذا شاركت فيها مؤسسات روسية أيضا.

وكان مجلس الشيوخ قد أقر مشروع القانون في 15 يونيو الماضي بتأييد 98 عضوا مقابل اعتراض عضوين، غير أن التشريع متعثر في مجلس النواب منذ ذلك الحين.

ويمنع المشروع الرئيس دونالد ترامب من تخفيف العقوبات ضد روسيا دون موافقة الكونجرس.

وتشمل العقوبات على إيران الأشخاص المشاركين في برنامج طهران للأسلحة البالستية والمتعاملين معها، وتشدد جوانب من حظر بيع الأسلحة لإيران.​