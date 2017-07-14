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مقتل 4 فلسطينيين بإطلاق نار إسرائيلي 3 منهم في شرق القدس

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مصراوي Masrawy

مقتل 4 فلسطينيين بإطلاق نار إسرائيلي 3 منهم في شرق القدس

09:08 ص الجمعة 14 يوليو 2017

مقتل 4 فلسطينيين بإطلاق نار إسرائيلي 3 منهم في شرق القدس

الشرطة الإسرائيلية

القدس- (د ب أ):

قتل أربعة فلسطينيين بإطلاق نار إسرائيلي، اليوم الجمعة، في كل من بيت لحم وشرق القدس، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على ثلاثة فلسطينيين داخل باحات المسجد الأقصى وقتلتهم.

في المقابل، قالت الشرطة الإسرائيلية إن الفلسطينيين الثلاثة شنوا عملية إطلاق نار مستهدفين عناصرها قبل أن يتم مطاردتهم وقتلهم فيما عثر بحوزتهم على بنادق ومسدسات.

وذكرت الشرطة أن ثلاثة من عناصرها أصيبوا بجروح وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة، مضيفة أنها أغلقت بوابات المسجد الأقصى .

إمن جهة أخرى،أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن مقتل شاب يبلغ (21 عاما) وإصابة اثنين آخرين خلال مواجهات مع قوات من الجيش الإسرائيلي لدى اقتحامها مخيم (الدهيشة) للاجئين في بيت لحم في الضفة الغربية.​

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