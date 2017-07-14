السادات: الموجات الإرهابية لن تنال من عزيمة وبأس الجيش

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نعى عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، شهداء القوات المسلحة والشرطة، ضحايا الهجمات الإرهابية الغادرة التي تحدث في سيناء، مطالبًا الدولة بتقديم المزيد من التكريم لشهدائنا.

وقال السادات، في بيان له، إن تلك الموجات الإرهابية لن تنال من عزيمة وبأس رجال القوات المسلحة، ولا من إيمان الشعب المصري في قيادته السياسية.

وأوضح أن تلك الهجمات لن تزيد المصريين إلا إصرارًا وعزيمةً، على هزيمة هذا الإرهاب الغاشم حتى القضاء عليه واجتثاثه من جذوره.

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ودعا الشعب المصري بجميع فئاته وطوائفه إلى الاصطفاف خلف قيادته والقوات المسلحة والشرطة في مواجهة قوى الإرهاب والإفساد.

وطالب السادات، الدولة باستمرار التدرج الوظيفي والترقيات للشهداء مع دفعاتهم، وذلك تكريمًا لهم وإيمانًا من الدولة بالدور الكبير الذي قام به الشهداء من تضحيات بالغالي والنفيس من أجل تراب مصر.