هيئة الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم الجمعة، ارتفاعًا طفيفًا فى درجات الحرارة ليسود طقس حار للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 39

الإسكندرية 25 33

مطروح 22 31

بورسعيد 26 33

الإسماعيلية 25 39

السويس 26 40

العريش 23 35

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شرم الشيخ 30 40

المنيا 25 39

الفيوم 25 39

أسيوط 25 40

سوهاج 28 40

الأقصر 29 42

أسوان 28 42

الوادي الجديد 26 41

قنا 28 41