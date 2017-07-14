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محافظ القاهرة يؤكد أهمية استخدام الدراجات كوسيلة نقل آمنة وغير مكلفة

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مصراوي Masrawy

محافظ القاهرة يؤكد أهمية استخدام الدراجات كوسيلة نقل آمنة وغير مكلفة

08:44 ص الجمعة 14 يوليو 2017

محافظ القاهرة يؤكد أهمية استخدام الدراجات كوسيلة نقل آمنة وغير مكلفة

المهندس عاطف عبد الحميد

القاهرة - (أ ش أ):

شارك المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، عددا من مواطنى القاهرة وشبابها فى ماراثون الدراجات الذى نظمته المحافظة اليوم بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة والإدارة العامة لمرور القاهرة فى إطار احتفالاتها بعيدها القومى، وذكرى مرور 150 عامًا على إنشاء القاهرة الخديوية..

وشارك في الماراثون عدد من الشخصيات العامة والرياضيين ونواب المحافظ، وذلك من خلال خط سير بدأ من ميدان عابدين مرورا بشوارع القاهرة الخديوية ثم العودة إلي الميدان للتعريف بأهمية منطقة القاهرة الخديوية وضرورة الحفاظ عليها وما تم انجازه بها من اعمال تطوير لشوارعها وعقاراتها المتميزة .

وقال محافظ القاهرة، إن الدولة تسعي الي تشجيع المواطنين علي التقليل من استخدام السيارات الخاصة لتقليل الزحام والحد من التلوث بتوفير وسيلة نقل عام مناسبة تساعده علي هذا ، وذلك باستخدام الدراجة لسد المساحة التي تفصل بين مستخدم السيارة الخاصة ووسيلة النقل العام.

وأضاف المحافظ أن تشجيع المواطنين علي استخدام الدراجات في التنقل كوسيلة أمنة وغير مكلفة يلقي دعما كاملا من رئيس الجمهورية الذي شارك الشباب في التجول بالدراجات في مناسبات عدة .

ووقع المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة ورانيا هدية مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (HABITAT UN) (مكتب ) الاسبوع الماضى مذكرة تفاهم للبدء فى مشروع "بسكلتة" لتفعيل نظام نشر استخدام الدراجات وتعزيزه كوسيلة غير آلية بديلة للنقل بتكلفة تقارب 30 مليون جنيه .

وسبق أن نظمت محافظة القاهرة يوم الجمعة الماضية أيضا ماراثون للجرى لتعريف الشباب بأهمية منطقة القاهرة الخديوية.​

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Asha

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