ناشطون سورين: مقتل أمين حزب البعث الحاكم بحلب في تفجيرات بمبنى الحزب

دمشق- (أ ش أ):

أفاد ناشطون سوريون ، اليوم الجمعة، مقتل أمين حزب البعث الحاكم بحلب فاضل نجار وإصابة خمسة آخرين في عدة انفجارات قوية وقعت بمبنى الحزب وتبنتها أحد فصائل المعارضة .

وقال الناشطون - وفقا لقناة روسيا اليوم "إن انفجار قويا هز مساء أمس المبنى تبعته انفجارات متلاحقة استمرت أكثر من نصف ساعة وتسببت بإصابة 5 أشخاص بجروح، ومقتل أمين فرع حزب البعث بحلب، فاضل نجار "، مضيفين أن مجموعة مسلحة معارضة تدعى "كتائب أبو عمارة" تبنت التفجيرات.

وذكرت تقارير إعلامية سورية أن الانفجار وقع في الطابق الأرضي من مبنى فرع حزب البعث الكائن بشارع البارون في حلب، وألحق أضرارا كبيرة في المكان .

وقال محافظ حلب، حسين دياب إن "الانفجار وقع داخل مستودع ذخيرة وأضراره اقتصرت على الماديات"، مستبعدا أي شبهة لوجود عمل إرهابي وراء التفجير، مؤكدا في الوقت نفسه أن العمل مستمر من قبل كل الأجهزة الأمنية للوصول إلى حقيقة ما جرى.​