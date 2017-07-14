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فيديو| إسماعيل يوسف: تقرير شامل عن المصابين سيقدم لرئيس الزمالك

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فيديو| إسماعيل يوسف: تقرير شامل عن المصابين سيقدم لرئيس الزمالك فيديو| إسماعيل يوسف: تقرير شامل عن المصابين سيقدم لرئيس الزمالك

التحرير

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أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادى ، أنه سيقوم برفع تقرير طارق سليمان طبيب الفريق، عن حالة اللاعبين المصابين إلى رئيس النادى .

وقال يوسف، في تصريحات لقناة «أون سبورت»: "محدش أكبر من الزمالك ومن يخطئ سيتم معاقبته".

وجاءت هذه التصريحات ردًا على أنباء تمرد الحارسين أحمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم "جنش"، ورفضهما خوض مباراة طلائع الجيش التى أقيمت مساء أمس، بكأس ، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثية دون رد، والتأهل لدور الأربعة.

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وأوضح يوسف، أن الفوز أمام النادى العسكرى كان مهم للغاية في مواصلة المشوار نحو التتويج بالكأس، ومحاولة مصالحة الجماهير خاصة بعد ضياع حلم الفوز بدرع الدورى الممتاز هذا الموسم.

وشدد على أن مباراة القمة أمام الأهلى يوم الإثنين المقبل، بالأسبوع الأخير للدورى، لها طابع خاص ولا علاقة له بالفريق الذى حسم البطولة لصالحه.

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التحرير

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