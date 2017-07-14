قرار وزاري وشيك بفصل الأبناء المتزوجين من بطاقات التموين للوالدين

القاهرة- (أ ش أ):

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم الجمعة، بعدد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، حيث اهتمت صحيفة "الأخبار" بانتهاء مهلة تحديث بيانات بطاقات التموين يوم غد بعد موافقة مجلس الوزراء على مد المهلة الأخيرة إلى منتصف الشهر الحالي.

واهتمت صحف القاهرة بتأكيد علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم الانتهاء من تحديث بيانات 13 مليون مواطن مقيدين على 2.5 مليون بطاقة تموين من اجمالي 19 مليونا، وقوله إن التحديث يتم الكترونيا من خلال الموقع الالكتروني أو من مكاتب البريد على مستوي الجمهورية.

وناشدت وزارة التموين المواطنين سرعة تحديث البطاقات حتي لا يتوقف صرفهم لحصص التموين المقررة لهم.

وذكرت "الأخبار" أنه سيتم إصدار قرار وزاري خلال أيام للبدء في عمليات الفصل للأبناء المتزوجين من بطاقات الوالدين بالإضافة إلى ضم المواليد الجدد من خلال مكاتب التموين والسماح بالنقل من محافظة إلى أخرى من خلال نظام جديد يسمح بالتنسيق مع الشركات المتخصصة في البطاقات وكذلك استخراج بدل الفاقد والتالف.